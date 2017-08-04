محمد العريان: على الرئيس الأمريكي تنفيذ إصلاحات ضريبية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة ” أليانز ” الألمانية، إن على المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب أن يظهروا قيادتهم للأمور، عبر المزيد من الإنفاق على البنية التحتية، والمضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الضريبي، واتخاذ تدابير الحد من المديونية المفرطة للأمريكيين.

وأضاف ” العريان ” أن نمو الأجور في الولايات المتحدة ظل ضعيفًا للغاية حتى مع تزايد فرص العمل مؤخرًا، مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة لتدخل البيت الأبيض ومجلس النواب.

وتابع: ” التاريخ يؤكد أنه لا ينبغي أن نستسلم الآن، لكن البيانات مخيبة للآمال، وهو ما يجعل قلقي يتزايد مع الوقت، مع ذلك أتمنى أن يؤكد التاريخ صدقه مجددًا ” .

وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3% خلال يوليو، فيما ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وأكد “العريان” أنه حال بلغ معدل نمو الأجور نسبة 3%، فإن ذلك سيعد إشارة إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية مجددًا.

وأوضح أنه في ظل انخفاض سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي بالقرب من مستوى قياسي؛ فإن هناك القليل من التحركات التي تملكها رئيسته ” جانيت يلين ” ، لدعم سوق العمل دون تعرض الاستقرار المالي لمخاطر.