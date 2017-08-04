 فصل موظف تقاضى 500 الف يورو راتبًا عن وظيفة لم يداوم بها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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فصل موظف تقاضى 500 الف يورو راتبًا عن وظيفة لم يداوم بها

فصل موظف تقاضى 500 الف يورو راتبًا عن وظيفة لم يداوم بها
مدريد(صدى):

استطاع موظف أن يخدع جهة عملة لمدة عشر سنوات، لكن الأمر في النهاية كلفه وظيفته بعد أن انكشف أمره.

الموظف الإسباني كان يعمل بجهة حكومية، ويبلغ دخله السنوي 50 ألف يورو، لكنه لم يذهب لعمله طوال هذه المدة.

ودأب الموظف الذي كان مسؤولًا عن قسم الأرشيف على أن يذهب للعمل دقائق محدودة مع بداية الدوام يقوم فيها بالتوقيع بالحضور، ثم يغادر مقر عمله خلسة، ثم يعود قبل موعد الانصراف بدقائق ليقوم بالتوقيع بالانصراف.

واستمر الموظف على هذا الحال عشر سنوات حتى انكشف أمره، وتم فصله من العمل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 11 دقيقة

استقدمو نضام البصمة من عبدالملك الحوثي
واشترو روسكم
عبدالملك يوزعها على اغبيائة بدل مفاتيح الجنة الخسيس

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