طالبة وعامل ينتحران والسبب أزمة نفسية وضائقة مالية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدمت طالبة وعامل بمحل ملابس، في محافظة الجيزة المصرية؛ على الانتحار، ليتضح أن أزمة نفسية، وضائقة مالية وراء الحادثين.

الواقعة الأولى كانت في منطقة الطالبية عندما أقدمت طالبة على الانتحار وألقت نفسها من الدور التاسع، جراء إصابتها بمرض نفسي، وأُخْطِرَ اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من شرطة النجدة، بإلقاء طالبة نفسها من الدور التاسع، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين وفاة الطالبة فور وصولها للمستشفى.

وبسؤال والدها أقر أن ابنته ” روان. أ ” 15 سنة؛ كانت تعاني من مرض نفسي، وألقت نفسها من الدور التاسع، مشيرا إلى أنها تعاني من اضطراب انفعالي، وكانت تعالج منه ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها، وتحرر المحضر رقم 6007 لسنة 2017 بالواقعة وأمرت النيابة بدفن الجثة.

فيما لقى عامل مصرعه غرقًا، وعثر رجال المباحث على جثمانه طافيًا على سطح المياه بترعة المريوطية، وكان قسم شرطة الطالبية، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بترعة المريوطية، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى “ا. ش” 53 سنة، مسجاة على وجهها في بداية تعفن، ومرتديًا كامل ملابسه، وعثر داخل طيات ملابسه على بطاقة الرقم تاقومي خاصة به.

بالتواصل مع أحد أقاربة وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المتوفى يعمل بمحل ملابس، ويعاني من حالة نفسية سيئة منذ 4 أيام، وحاولوا عرضه على طبيب نفسي أكثر من مرة، إلا أنه رفض.

وأضافت التحريات أن المتوفى مبلغ بغيابه منذ 6 أيام، ومحرر محضر رقم 11778 لسنة 2017 بغيابه في قسم الهرم، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت حالته النفسية سوءًا لمروره بضائقة مالية، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هي الانتحار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5993 لسنة 2017 وباستدعاء ابن المتوفي وشقيقه أكدا ما جاء في التحقيقات، وباشرت النيابة التحقيقات.