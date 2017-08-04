بالفيديو.. كيفية التصرف حال تعطل فرامل السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

موقف قد يتعرض له أي سائق ، يجب أن يكون مستعد نفسياً ومعرفياً للتعامل معه ، ومن أهم هذه المواقف تعطل فرامل السيارة و عدم استجابتها .

الحالة 1 :تعطل الفرامل بسبب تسرب في السوائل.

في هذه الحالة عندما تضغط على الفرامل تحس أنها فارغة لدرجة أن قدمك قد تلامس أرضية السيارة عليك أن تضغط على الدواسة بشكل متتال و مستمر حتى تستعيد الضغط الهيدروليكي .

الحالة 2 : تصلب الدواسة :

في هذه الحالة هناك خلل في منظومة ضغط السوائل بالفرامل ,يتوجب على السائق محاولة الضغط بكل قوة لمحاولة زيادة الضغط على الفرامل.

الحالة 3 : الاستعانة بناقل السرعة و فرامل اليد:

إذا لم تستجب الفرامل يمكن للسائق اتباع هذه الإرشادات لإيقاف السيارة

1- السير في الجهة اليمنى للطريق و تشغيل أضواء الاستغاثة لإعلام السيارات الأخرى أنك تعاني من مشاكل مع السيارة حتى تجعل بينها و بينك مسافة أمان

2- استعمال ناقل السرعة للانتقال إلى الغيار الأقل ستعمل بذلك على تخفيض سرعة السيارة بزيادة عدد لفات المحرك.

3- بعد التخفيض التدريجي من السرعة , يمكنك استخدام فرامل اليد برفعها بشكل تدريجي ولكن يجب الحفاظ على عجلة القيادة ثابتة في مسار مستقيم وعند ملاحظة اى انحراف وجب تحرير الفرامل حتى تعتدل السيارة ومعاودة المحاولة مرة اخرى.