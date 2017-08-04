الجيش الأمريكي يحقق في مزاعم تعذيب بقاعدة في الكاميرون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال متحدث عسكري اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي فتح تحقيقاً في مزاعم تعذيب وقتل أشخاص يشتبه أنهم متشددون من جماعة بوكو حرام في قاعدة عسكرية بالكاميرون، يستخدمها جنود أمريكيون بشكل مكثف.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إنها وثقت أكثر من مئة حالة اعتقال تعسفي وتعذيب على يد جنود من الكاميرون عهد إليهم بقتال الجماعة المتشددة المتمركزة في نيجيريا من 2013 إلى 2017.

وحدثت 80 حالة من هذه الحالات في مقر كتيبة التدخل السريع في سالاك بمنطقة، أقصى الشمال في الكاميرون، والذي تضرر بشدة جراء تمرد قائم منذ ثمانية أعوام في نيجيريا.

وتنفذ قوات فرنسية وأمريكية منذ سنوات عمليات انطلاقاً من سالاك، وتقول منظمة العفو إن لديها أدلة موثقة بالفيديو تثبت “ وجوداً منتظماً للجنود الأمريكيين في عدة مواقع بالقاعدة ” .

وقال مارك تشيدل المتحدث باسم القيادة الأفريقية بالجيش الأمريكي ومقرها ألمانيا، إنه تم فتح تحقيق لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن سيره.