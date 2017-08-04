أمريكا: مقتل قيادي بـ " الشباب الصومالية " في هجوم جوي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ” أفريكوم ” ، عن مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية في هجوم جوي ناجح جنوبي الصومالي تم شنه في الثلاثين من الشهر الماضي.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه تم استهداف القيادي على محمد حسين (الملقب بأبو جبل) في هجوم جوي بالقرب من تورتورو جنوبي الصومال، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضافت القيادة الأمريكية، التي مقرها في مدينة شتوجارت الألمانية، أن الولايات المتحدة قامت بهذه العملية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين كرد مباشر على أعمال جماعة الشباب، التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على القوات الصومالية.

وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن استهداف قيادي بجماعة الشباب دون ذكر اسمه.يذكر أن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة، ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي.