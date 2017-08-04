بالفيديو.. سائح يقع فريسة لـ " دب " أسود بحديقة حيوان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُصَوَّر بحديقة حيوانات في تايلاند، لسائح سقط في المنطقة المخصصة للدببة، ثم هجوم دب أسود عليه ومحاولة تناوله.

وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن السائح سقط سهوًا أثناء محاولته إلقاء الطعام للدب، وسط ذعر وقلق أفراد عائلته الذين حاولوا إنقاذه دون جدوى، ثم جره الدب داخل مسكنه ليفترسه هناك.

وحضر خبير الحديقة، ودخل إلى قفص الدب وتعامل معه حتى أبعده، ثم هرعوا بالسائح المصاب إلى المستشفى.