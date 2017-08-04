تفاصيل العثور على الطفل " عبدالمحسن " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف الدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، عن عثور مواطن على الطفل ” عبدالمحسن ” المفقود بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، في بيان أصدره: في تمام الساعة 2:30 من صباح اليوم الجمعة تم العثور على الطفل المفقود من ذويه.

وكان مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرم، قد تلقي بلاغًا من شرطة محافظة الطائف، مفاده فُقدان طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويرجّح سقوطه في مستنقع مياه بوادي خماس بشفا الطائف.

وانطلقت فِرَق الإنقاذ والإنقاذ المائي، تُساندها معدات مساندة، وبعد الوصول إلى موقع الحادث؛ باشرت فِرَق الغوص أعمالَها في تمشيط مستنقع مياه تبلغ أبعاده عشرة آلاف م٢؛ لتستمر عمليات البحث في الموقع المشار إليه طوال ساعات يوم الأربعاء الماضي.

وتابع: مع صبيحة يوم أمس الخميس، عاودت فِرَق الغوص أعمالها في البحث داخل المستنقع، واتضح أن المياه تحمل كميات من الطحالب التي يمكن أن يعلق فيها طفل بهذا السن؛ مما جعل أعمال البحث في المستنقع تأخذ منحنى آخر.

وقال المتحدث في بيانه: بمساندة من أمانة محافظة الطائف تمت الاستعانة بمعدات لفتح قناة لتصريف كميات المياه الراكدة في المستنقع؛ لتسهل عمليات البحث في أعماق المستنقع، وكشف مساحات من خلال نزول نسبة المياه.

وأضاف: استمرت أعمال البحث بعد أن دُعِمت فِرَق الغوص بفِرَق مساندة من قبل الدفاع المدني؛ حينها استمرت أعمال البحث على مدار الساعة، وفي ساعات المساء من يوم أمس الخميس؛ شاركت فِرَق من المتطوعين في مجال الغوص مع فِرَق الدفاع المدني؛ بُغية العثور على الطفل المفقود.

وأردف: أدى عدد من المواطنين والمقيمين أدواراً يُشكرون عليها في مساندة المنطقة، وتسهيل مرور آليات الدفاع المدني لموقع الحادث؛ لتستمر أعمال الفِرَق المباشرة، كما عملت الدوريات الأمنية التابعة لشرطة محافظة الطائف، ومرور محافظة الطائف جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني؛ من خلال تأمين البحث تحت إضاءة عربات الإنارة حتى الساعة الواحدة تقريباً من صباح اليوم الجمعة.

وتابع: ورد بلاغ من مقيم لشرطة محافظة الطائف، مفاده أنه شاهد طفلاً يسير محاذياً للطريق ليلة الأربعاء الماضي، وعلى بُعد يصل إلى كيلومتر واحد من نقطة فقدانه؛ ليمرر البلاغ مباشرة إلى الدفاع المدني.

وقال المتحدث: انتقلت الفِرَق بصحبة المقيم الذي حدد الموقع الذي شاهد الطفل فيه؛ ليتم دعم الموقف بعربات إنارة وفِرَق إنقاذ لتمشيط تلك المنطقة، مع وجود عدد من المواطنين والمقيمين المشاركين في عمليات البحث.

وأضاف: في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الجمعة ومع انتشار الفِرَق وعدد من المواطنين؛ تم العثور على الطفل من خلال المواطن ” أسامة صالح الطلحي ” ، الذي شاهد الطفل جالساً على درج منزل مهجور.

وأردف: قام المواطن بحمل الطفل وتسليمه للدفاع المدني، الذي سلّمه مباشرة للهلال الأحمر لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.