ليفربول يرفض التخلي عن نجمه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

رفض الفريقى الانجليزى ليفربول ،عرض برشلونة مجددا ، لانتقال مهاجمه البرازيلى فيليب كوتنيو ويريد برشلونة كوتينيو لتعويض غياب نيمار فى بداية الموسم الجديد، بعد ان اعلن باريس سان جيرمان شراء اللاعب رسميا ، فى صفقة توصف باغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم.

وعرض برشلونة فى بداية العرض مبلغ 72 مليون جنية استرلينى لشراء موتينيو ، ورفض ليفربول، وتجدد الرفض مرة اخرى حتى بعد ان رفع برشلونة الصفقة الى 89 مليون جنيه استرلينى.

واعلنت ادارة ليفربول عن تمسكها بالاعب ، خاصة ان ليفربول قد دعم صفوفه بعدة نجوم ابرزهم اللاعب المصرى محمد صلاح.