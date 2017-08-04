بالفيديو.. تويوتا هايلكس تونكا الاختبارية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعاونت تويوتا باستراليا مع تونكا لصنع مركبة خاصة جديدة, ألا وهي هايلكس تونكا كونسيبت .

والكونسيبت هُنا مبنيٌّ على شاحنة البيك أب الرائجة وهي تكتسي بطلاء أسود وأصفر, وغطاء محركها ومصابيحها الخلفية وعادمها ومفسدها الخلفي كافّتهم من ألياف الكربون, كما أنّ هنالك شريط LED على السقف للطرق الوعرة إلى جانب إطارات قياس 35 إنش.

هنالك عدة أنساق بالمركبة, بإمكانها إضافة مزيد من الارتفاع عن الأرض للسيارة بقدر 6 إنش, ونظام تعليق هوائي للأعمال الثقيلة, وصفيحة Bash للطرق الوعرة التي تقبع بأسفل الجسم وهي مصنوعة من سبائك مشابة معدنيًّا سُمكها 6 ملم لحماية حوض المركبة والمكونات الحيوية الأخرى كما أنّ هنالك قضبابًا جانبيّة أنبوبيّة لحماية الجسم والشاسيه, بالإضافة لعديد من التحسينات الأخرى.

هذا وتستمد تويوتا هايلكس تونكا طاقتها من محرك سعة 2.8 لتر ولكن من الغير المعروف قوة الأحصنة أو عزم الدوران الذي ينتجه, لكن في الهايلكس القياسية ينتج هذا المحرك قوة 174 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران ويمكن إيصاله إما بجير يدوي أو أوتوماتيكي.

هذا ولا تنوي تويوتا صنع نسخة إنتاجية من الهايلكس تونكا, فهي ليست سوى للعرض حيث سيتم الإكتفاء بعرضها بمعارض 4WD بإستراليا.