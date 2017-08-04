" أبراج البيت " تتصدر قائمة أغلى ناطحات السحاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تربّعت ” أبراج البيت ” بمكة المكرمة، على قائمة أغلى 16 ناطحة سحاب بُنيت في العالم على مدار الـ30 عاماً الماضية، بتكلفة إنشاء بلغت ١٥ مليار دولار.

وبحسب موقع ” how much ” الاقتصادي العالمي، تعتبر ” أبراج البيت ” هي الأولى في قائمة الأبراج الـ16 الأغلى في العالم، وتم الانتهاء من بنائها عام 2012.

ويُعتبر هذا البناء هو الأضخم، وصاحب أكبر ارتفاع؛ حيث أقيم على 1.4 مليون متر مربع، ويتكون من حوالى سبعة أبراج متلاصقة، يبلغ ارتفاعها حوالى 601 متراً، وهو ارتفاع البرج الرئيسي من تلك الأبراج والمخصص لإقامة فندق.