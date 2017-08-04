بالفيديو والصور.. مريم حسين تجري عمليات تجميل لتغيير " ملامحها " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وصوراً ، توضج لجوء النجمة المثيرة للجدل مريم حسين، الى اجراءات واكسسوارات تجميلية من اجل تغيير بعض ملامحها الجسدية.

ولفتت الصورة الى التغير الواضح في جزء حساس من جسم مريم حسين، بخاصة بعدما تم اطلاق لقب ” كيم كارداشيان العرب ” عليها اثر اطلاقها احد الفيديوهات، علماً أنها غالباً ما اثارت الجدل، بخاصة خضوعها لعمليات التجميل من عدمه، في ملف اثير بشكل واسع بعد تتويجها بلقب ” ملكة جمال فنانات الخليج ” ، عندما شاركت حسين مقطع فيديو من حفل تتويجها عبر حسابها على تطبيق ” انستغرام ” ، في المسابقة التي نظمتها شركة MC التي لم يشمل موقعها الإلكتروني أي تفاصيل سوى رابط للتصويت للفنانة المرشحة للقب من دون الإعلان عن قائمة أو وضع قواعد .