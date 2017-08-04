نيمار بقميص باريس سان جيرمان - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الجديد، لفرنسا، بعدما وقع أمس على عقد انضمامه رسمياً لفريق العاصمة قادماً من برشلونة.

ومن المقرر أن يرتدي نيمار القميص رقم 10، بعدما أنضم لباريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم، وقد دفع الشرط الجزائي الخاصة بعقده مع برشلونة والبالغ قيمته 222 مليون #يورو.

يذكر أن نيمار حقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع برشلونة، قبل أن يرحل لباريس #سان_جيرمان الفرنسي، عن طريق كسر الشرط الجزائي، ليصبح لاعباً حراً ويحق له التوقيع لآي فريق.