بالصور.. شارع الفن يتغطى بـ " ألوان الورد " ويطلق مسرحًا مفتوحًا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بعد أن حقق شهرة عربية وخليجية وحصد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، أطلق شارع الفن المرحلة الثانية من تطويره.

وأوضح صاحب الفكرة المشرف على الفعالية الفنان عوض زارب أنه غطي ما يزيد مساحته عن 200 متر من الشارع بكور الورد، مختلفة الألوان، ما يمنحه شكلًا فنيًّا وجماليًا، إلى جانب إقامة مسرح مفتوح في الحديقة المجاورة، يحتضن المواهب الفنية ممن تمتلك أصواتًا جميلة مع وجود عازفين شباب وكبار سن لتقديم مكس بين فن التراث والفن الحديث ولون المزمار والجيتار والعود، إلى جانب إيجاد مقاهي مفتوحة على طرفي الشارع وحديقة فنية تضم مجسمات بالورد على امتداد الشارع، مع استخدام طريقة مبتكرة بالإضاءة في ممر الحديقة، ومعرض مفتوح من خلال ورشة عمل لفنانين وفنانات يرسمون على امتداد الطريق بحيث تبقى أعمالًا ثابتة للجمهور، فضلًا عن المعارض التشكيلية والفوتوغرافية.

وأضاف: ” هذه المرحلة الثانية ما قبل الأخيرة، أما الثالثة والأخيرة فستضم العديد من المفاجآت للجمهور، مما يعزز من أهمية هذا الشارع ودوره في عمل تلاقٍ فني لكافة الفنون ” .

يشار إلى أن شارع الفن يعد واحدًا من أبرز فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م.

