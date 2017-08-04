طرق سريعة للحصول على معدة مشدودة في 15 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف أحد الخبراء ، إن هناك عدة وسائل تٌعتبر الطريقة الأسرع التي تم اكتشافها للحصول على معدة مشدودة، إذ أن تطبيقها لا يتجاوز الـ 15 دقيقة وتتضمن الآتي:

تناولي أقراص الفحم

إنّ إحدى أسرع الطرق للتخلص من انتفاخ المعدة هي تناول بضع أقراص الفحم، إذ يؤكد الخبراء أن الفحم يتميّز بقوة امتصاص عالية تمكّنه من إخراج الغازات وجسيمات السموم والبكتيريا من الأمعاء الغليظة والتي من شأنها أن تتسبب بانتفاخ المعدة.

اشربي القليل من خلِّ التفاح

تقول خبيرة الصحة والتجميل والتغذية كارين بالمر إنّ خلّ التفاح يساعد الجسم في التخلّص من السموم، كما أنه يخلّصك من الشعور بالجوع، الأمر الذي يجعله الشراب الأفضل بعد الظهيرة. إضافة إلى ذلك، فإنّ ارتشافكِ بعضاً من عصير الليمون في الصباح وشرب كوب من المياه الساخنة قبل الفطور يخلّصانكِ من السموم الموجودة في جسمك.

حسّني وضعية جسمك

تقول كارين إنّ الطريقة الأسهل للحصول على بطن جميل هي تحسين الوضعية. عندما تقفين وأكتافك مشدودة إلى الوراء وصدرك إلى الأمام وبطنك ملتصق بظهرك، ستشعرين تلقائياً أنك أنحف وأطول قامة وأشدّ ثقة بنفسك.

تناولي وجبة صحية لمعدتك

تقول الخبيرة إنّ وجبة الفطور مهمة جداً، إذ إنها نقطة انطلاقٍ لعملية التمثيل الغذائي في جسمك وهي تسرّع أيضاً عملية حرق الدهون لتحصلي على معدة رشيقة وظهر مستقيم. لذا، فمن الضروري جداً أن تبدئي نهارك بوجبة خفيفة من البيض الذي يحتوي على البروتينات والغني بالطاقة وبفيتامين ” ب 12 ” ، الأمر الذي يسهّل عملية الأيض لديكِ. إضافة إلى ذلك، فإن الأفوكادو والزيتون غنيّان بحمض الأولييك الذي يرفع مستوى الأنسولين في الجسم وينظّم وظائف التمثيل الغذائي وبالتالي تحصلين على خصر نحيف ورشيق. ليس ذلك فحسب، فالأعشاب البحرية التي تحتوي على مادة اليود تلعب دورها أيضاً في تسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تصبح معدتك مشدودة وجميلة. والهليون كذلك هو من أكثر الخضراوات الغنية بالفيتامينات المغذية للبشرة ( فيتامين آ- سي-اي- والزنك) كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعدك في الحفاظ على نضارة بشرتك وحيويتها. وأخيراً سمك السلمون الغني بمضاد الالتهاب ( أوميغا 3) والذي يساعدك في حرق الدهون والتخلص من الانتفاخ.

اشربي كوباً من الشاي

إنّ الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة وبالكافيين الطبيعي، ويسمح بتسريع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يساعد في حرق الدهون الزائدة المزعجة الموجودة حول بطنك، كما يخلّصك أيضاً من الإمساك وغيرها من مشاكل المعدة. وتقول الخبيرة كيري بيسون إن الخيار الآخر هو عصير جوز الهند الغني بالصوديوم والذي يساعد أيضاً في تنظيم مستوى الصوديوم في الجسم وبالتالي يخلص الجسم من المياه الزائدة.

تناولي أقراص البروبيوتيك

إن أقراص البروبيوتيك وسيلة فعاّلة في الصيف، إذ إنها لا تساعد في التخلص من مشاكل المعدة أثناء السفر فحسب، بل هي تخلّصك أيضاً من انتفاخ المعدة وتجعل معدتك خفيفة، وبالتالي فإنك تشعرين بحالة ممتازة عند ذهابك إلى الشاطئ.

تجنبي تناول الأطعمة الآتية

ينتج جسم المرأة يومياً ما يقارب الليترين من الغاز، الأمر الذي يسبب انتفاخ معدتها. وبعض المأكولات هي السبب في إنتاج هذه الغازات في الجسم، ومنها الخضراوات الغنية بالألياف كالبصل والثوم والبازلاء والفاصوليا والعدس والملفوف والقرنبيط والكرنب، أما المأكولات الأخرى التي تسبب الانتفاخ هي تلك المشبّعة بالدهون كالبطاطا المقلية والجبنة والوجبات المشبعة بالزيوت، إذ إن هضمها يستغرق وقتاً أطول فتتجمّع الدهون حول معدتك.