⁠⁠⁠⁠⁠إقلاع الطائرة المصرية المعطلة من المدينة المنورة بعد إصلاح " المكيف " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

أكدت مصادر ملاحية في شركة مصر للطيران، إقلاع الطائرة المعطلة من مطار المدينة المنورة منذ قليل، في طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من إصلاح العطل الذي أصاب أجهزة المكيف وتسبب في عودتها للمطار.

وأضافت المصادر أن قائد رحلة الشركة رقم 640 من طراز ” إيرباص 330 ” كان قد أقلع من مطار المدينة المنورة في طريقه إلى القاهرة، وفوجئ بانبعاث دخان في قمرة القيادة بسبب عطل في أجهزة المكيف، فطلب العودة لمطار المدينة بشكل اضطراري.

وأشار المصدر إلى إنزال الركاب بعد هبوط الطائرة، واستدعاء فريق فنى أصلح العطل الذى تسبب فى صدور دخان بقمرة القيادة، واستأنفت الطائرة رحلتها، بعد تأخير حوالى 3 ساعات.