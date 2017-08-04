قبل إعطائها لطفلك..تعرفي على فوائد وأضرار الشيكولاتة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إن الشوكولاته من الأطعمة الأحب إلى قلب الجميع وخاصة الأطفال، ولكن هناك الكثير من الأمهات اللواتي يمنعن أولادهن من تناول الشوكولا ظنّاً منهن بأنه مضرّ لصحتهم. وأظهرت دراسات عدّة بأن الشوكولا لديه فوائد صحيّة متعدّدة ومن بينها محاربة الاكتئاب، ومقاومة الخلايا السرطانية الخبيثة. ولا شكّ بأن الاسراف بتناوله يضرّ بصحة الأطفال. لذا سنقدم لكِ فوائد وأضرار الشوكولا على طفلك من خلال هذا الموضوع.

فوائد الشوكولا

– يحتوي الشوكولا على مركبات الفلافونويد وعناصر غذائية هامة كالنحاس، الحديد، الزنك، والبوتاسيوم، فجميعها عناصر تساهم في حماية القلب.

– إن تناول الشوكولا يساهم بانخفاض ضغط الدم، كما يشير الباحثون بأنها علامة جيدة على انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب خاصةً عند الأطفال.

انتبهي الى هذه الاخطاء الشائعة في تغذية طفلك!

– يعمل على تحسين القدرات العقلية، فهو يزيد من سرعة تدفق الدم إلى الدماغ. فكلما تحسّنت القدرات العقلية كلما انخفض خطر الإصابة بالزهايمر.

– إن تناول الشوكولا يزيد من قدرة الجلد على تحمّل الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة.

– تبيّن من خلال الأبحاث الطبية بأن الشوكولا يعمل على تحسين الحالة المزاجية إذ يبعث السعادة في النفس.

– يلعب دوراً مهماً في تقليل مستوى الكولسترول الضار في الدم.

– أكدّت الدراسات بأن ارتباط تناول الحليب بالشوكولا يساعد على خفض مخاطر السمنة عند الأطفال.

أضرار الشوكولا

– يؤذي الجهاز الهضمي عند الأطفال، إذ إنه من المواد الصلبة التي يصعب على الطفل هضمها.

– يحتوي على سكريات التي تسبب بتراكم الأحماض على الأسنان مما يؤدي إلى تسّوس الأسنان.

– إن الإسراف بتناول الشوكولا قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.

– يؤدي إلى الإصابة بالسكرّي النوع الثاني إذ يؤثر على معدّل الأنسولين في الجسم.

– يؤدي الإسراف بتناول الشوكولا إلى الإدمان.

أبعدي طفلك عن الحلويات بهذه البدائل!

– يمكن لتناوله بكثرة أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في النوم بسبب مقدار الكافيين الموجود في الشوكولا.

– يؤدي إلى كثرة التبّول إذ يحتوي على الكافيين الذي يتميّز بخصائصه المضرّة للبول.