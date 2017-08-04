⁠⁠⁠⁠⁠أسماء المعينين في أكبر عملية تنقلات بالخطوط الجوية داخل وخارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير عام الخطوط الجوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من القرارات الإدارية في أكبر عملية تنقلات وتعيينات جديدة بمحطات السعودية الداخلية والخارجية.

واشتملت القرارات الإدارية على تعيينات وتنقلات في وظائف مدير ” السعودية ” ، ومدير المحطة، ومدير المبيعات، ومدير العمليات، والمدير المناوب، ومدير خدمات الركاب في 10 محطات داخلية وأكثر من 30 محطة دولية.

وأكد المهندس صالح الجاسر أن هذه التعيينات والتنقلات تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل، وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، استجابةً لأهداف برنامج التحول الذي تنفذه المؤسسة في مختلف قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية وشركاتها الناشئة عن التخصيص.

وقال ” الجاسر ” إن الاستثمار الأمثل في العنصر البشري يحظى بأولوية الاهتمام في المؤسسة، إذ يتم تأهيل الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب متقدمة ومتخصصة في العديد من المجالات منها تنمية المهارات الإدارية والقيادية، وتعيينهم في وظائف قيادية بمختلف قطاعات المؤسسة والشركات والوحدات الاستراتيجية.

وأوضح أن اختيار هذه النخبة من الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة التي تزخر وتفخر بهم المملكة؛ كان عبر تدرجهم الوظيفي وما اكتسبوه من مهارات وخبرات متراكمة، إلى جانب ما تلقوه من دورات تدريبية مكثفة في مجال صناعة النقل الجوي، فضلاً عن مؤهلاتهم العالية ومهاراتهم الشخصية القيادية مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تعزز قدراتها في مواجهة التحديات الحاضر في صناعةٍ دائمة التطور والتغيير.

وهنأ ” الجاسر ” مديري المحطات على أدائهم المتميز وحرصهم على تنمية قدراتهم المعرفية، وإثراء تجاربهم العملية وتفانيهم في خدمة المملكة، ما أهلهم لتولي هذه الوظائف المهمة لإدارة محطات المملكة الداخلية والدولية.

تكليف الأستاذ/ عصام بن عبد الحليم بمهام وظيفة مساعد نائب الرئيس للمبيعات بالمملكة.

تعيين الأستاذ/ محمد بن علي الشمراني على وظيفة مدير عام المبيعات بمنطقة الحدود الشمالية.

تعيين الأستاذ/ فهد بن أحمد الشايع على وظيفة مدير عام المبيعات بمنطقة الرياض.

تعيين الأستاذ/ سمير بن فيصل مزيبلي على وظيفة مدير عام المبيعات بمنطقة مكة المكرمة.

تكليف الأستاذ/ أحمد بن عبد الله النويصر بمهام وظيفة مدير عام المبيعات بالمنطقة الشرقية.

تكليف الأستاذ/ مساعد بن محمد المساعد بمهام وظيفة مدير عام الحسابات الحكومية.

تعيين الأستاذ/ عبد الله بن عايد الحربي على وظيفة مدير ” السعودية ” بمصر.

تعيين الأستاذ/ هشام بن أحمد شيبة على وظيفة مدير ” السعودية ” بمكة.

تعيين الأستاذ/ فكري بن عبد الكريم الطويان على وظيفة مدير ” السعودية ” بالكويت.

تعيين الأستاذ/ مروان بن محمد التومه على وظيفة مدير ” السعودية ” بأمريكا وكندا.

تعيين الأستاذ/ علاء بن عمر جفري على وظيفة مدير ” السعودية ” بإندونيسيا.

تعيين الأستاذ/ وضاح بن حسن العضاض على وظيفة مدير ” السعودية ” بتبوك.

تعيين الأستاذ/ عماد بن عويض الصبحي على وظيفة مدير ” السعودية ” بسريلانكا والمالديف.

تعيين الأستاذ/ هشام بن إبراهيم الدخيل على وظيفة مدير ” السعودية ” بالمملكة المتحدة.

تعيين الأستاذ/ عادل بن عبد الله على وظيفة مدير ” السعودية ” بلبنان والأردن.

تكليف الأستاذ/ عصام بن عوض الحبسي بمهام وظيفة مدير ” السعودية ” بباكستان.

تعيين الأستاذ/ ثامر بن مناور الشعلان على وظيفة مدير ” السعودية ” بالجوف.

تعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن الحربي على وظيفة مدير ” السعودية ” بالقصيم.

تعيين الأستاذ/ مازن بن عبد الله العذل على وظيفة مدير الحسابات الحكومية الرئيسية.

تعيين الأستاذ/ رياض محمد الحضيف على وظيفة مدير ” السعودية ” بتونس.

تعيين الأستاذ/ طارق بن علي العويضي على وظيفة مدير ” السعودية ” ببنجلاديش.

تعيين الأستاذ/ حاتم بن عبد القادر فلاتة على وظيفة مدير المبيعات بكينيا ونيجيريا وموريشيوس.

تعيين الأستاذ/ وائل بن صبري صبر على وظيفة مدير المبيعات بالمدينة المنورة.

تعيين الأستاذ/ فواز بن رابح الحربي على وظيفة مدير ” السعودية ” بكوالالمبور وسنغافورة.

تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن محمد القبي على وظيفة مدير ” السعودية ” بالهند.

تعيين الأستاذ/ ممدوح بن عبد الرحمن الملوحي على وظيفة مدير المبيعات بالرياض.

تعيين الأستاذ/ دحيم بن علي الطحيني على وظيفة مدير ” السعودية ” بحائل

تعيين الأستاذ/ أحمد بن عبد القادر حباني على وظيفة مدير المبيعات بجدة.

تكليف الدكتور / هاني بن ناصر الحتيرشي بمهام وظيفة مدير عام المحطات الداخلية.

تكليف الأستاذ/ محمد بن خميس الزايدي بمهام وظيفة مدير عام محطة جدة.

تعيين الأستاذ/ خالد بن حمد جويعد على وظيفة مدير عام محطة الرياض.

تكليف الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الإحيدب بمهام وظيفة مدير عام المحطات الدولية.

تعيين الأستاذ/ يوسف بن ناصر الشمري على وظيفة مدير محطة- الرياض.

تعيين الأستاذ / بندر بن عبد الرحمن الفوزان على وظيفة مدير العمليات -بالإمارات العربية المتحدة وعمان.

تعيين الأستاذ/ عبد الملك بن إبراهيم المسفر على وظيفة المدير المناوب- الرياض.

تعيين الأستاذ/ مسفر بن سعد القحطاني على وظيفة المدير المناوب -الرياض.

تعيين الأستاذ/ صلاح بن عبد الله العماري على وظيفة المدير المناوب -الرياض.

تعيين الأستاذ/ خالد بن راجح السعدي على وظيفة مدير محطة-جدة.

تعيين الأستاذ/ فهد بن محمد العساف على وظيفة مدير محطة -جدة.

تعيين الأستاذ/ فهد بن محمد الدكان على وظيفة مدير محطة تبوك.

تعيين الأستاذ/ عارف بن مصلح العتيبي على وظيفة مدير محطة الطائف.

تعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجريبان على وظيفة مدير محطة القصيم.

تعيين الأستاذ/ عبد الله بن زيد الرزوق على وظيفة المدير المناوب للخدمات الأرضية بطيران السعودية الخاص.

تعيين الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد الكريم العمير على وظيفة مدير العمليات بمصر.

تعيين الأستاذ/ حسام بن عبد الله السبيعي على وظيفة مدير العمليات بتركيا.

تعيين الأستاذ/ بندر بن عبد العزيز الحمد على وظيفة مدير محطة واشنطن.

تعيين الأستاذ/ سعد بن راشد الشرقي على وظيفة مدير خدمات الركاب – دبي.

تعيين الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن الفايز على وظيفة مدير محطة جاكرتا.

تحوير الوظائف التالية وتثبيت شاغليها على الوظائف الجديدة، وذلك على النحو التالي:

الأستاذ/ طارق بن عبد الله السبيعي مدير محطة كراتشي “ المكلف ” إلى مدير العمليات بباكستان.

الأستاذ/ هاني بن عبد الله الجلهم مدير محطة مومباي إلى مدير العمليات بالهند.

الأستاذ/ أحمد بن سعيد الهجيني مدير محطة الخرطوم إلى مدير العمليات بالسودان وأثيوبيا.

الأستاذ/ إبراهيم بن عيد الرفاعي مدير محطة باريس إلى مدير العمليات بفرنسا وسويسرا.

الأستاذ/ أسامة بن حكيم البلوشي مدير محطة كوالالمبور إلى مدير العمليات بماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.

الأستاذ/ بسام بن حافظ السعدون المدير المناوب بالقاهرة إلى مدير خدمات الركاب بالقاهرة.

تكليف الأستاذ/ يوسف بن محمد الغريري بمهام وظيفة نائب الرئيس للمشتريات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

تعيين الكابتن/ طلال بن عايد المرواني على وظيفة نائب الرئيس للعمليات الجوية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.