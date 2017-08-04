⁠⁠⁠⁠⁠علماء أمريكيون يحذرون من خطورة السيجارة الإلكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصدرت مجموعة من العلماء الأمريكان؛ تحذيرًا بشأن السجائر الإلكترونية، إذ أوضحوا أن تدخينها يفرز موادًا كيميائية سامة بمستويات غير صحية من الـ ” فورمالديهايد ” ، والذى يسبب السرطان، والأكرولين، وهو السم الذى يهيج العينين والجلد.

وقال العلماء إن مخاطر التدخين السلبى أدت إلى حظر التدخين عام 2007، ولكن لا يوجد قانون مماثل للسجائر الإلكترونية، على الرغم من أن بعض الشركات تضيف مادة ” ويثرسبون ” المحظورة للسجائر الإلكترونية.

وأشار الباحثون إلى أن المواد الكيميائية السامة تجاوزت مستويات سلامة المبادئ التوجيهية فى دولتهم، فى حين أن السجائر الإلكترونية لا تنتج دخان التبغ السام، والذى يسبب سرطان الرئة، لكنها تولد مركبات أخرى يمكن أن تكون خطرة على صحة الإنسان.