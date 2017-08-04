" صحة بنغازي " : مصابو انفجار السيارة المفخخة تحت الملاحظة - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أكدت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي فاديا البرغثي،إن المستشفى تسلم سبعة جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد سيدي فرج بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت البرغثي، أن الجرحى حالاتهم الصحية جيدة وجميعهم في غرفة الملاحظة، وبينهم شخص تشادي الجنسية، وأضافت إنه بحسب الجرحى حدث الانفجار عقب صلاة الظهر وبينهم أبناء عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش وابن أخيه، مشيرةً إلى أن الأطيوش لم يصب بأذى، وفق ما أكد الجرحى.

وكان شهود عيان قد صرحوا بإن السيارة التي انفجرت أمام المسجد بمنطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي شرق البلاد كانت تستهدف الشيخ صالح الأطيوش عميد قبيلة المغاربة. وأوضح الشهود، لـ«بوابة الوسط»، أن الأطيوش لم يُصب في الانفجار بينما أصيب سبعة أشخاص جراء التفجير وبينهم أبنائه جرى إسعافهم إلى المستشفى، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن هذه المحاولة هي الثانية، حيث نجا الشيخ صالح الأطيوش، شيخ قبيلة المغاربة، 4 نوفمبر 2016 من محاولة اغتيال، استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة في مدينة بنغازي.