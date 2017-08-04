روسيا: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب غامض - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن مدير قسم شؤون الأخطار والتحديات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية إيليا روجاتشوف، اليوم الجمعة، أن آفاق التعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب تبدو غامضة في ظل تبني قانون العقوبات الأمريكي الجديد.

ونقلت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية عن مدير قسم شؤون الأخطار والتحديات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية قوله ” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اهتمامه بتطوير التعاون مع روسيا في هذا المجال، إلا أن ذلك لم يتجسد في أفعال محددة ، الوقت يجري، إلا أن أي شيء لم يتغير مقارنة بما كان عليه الحال أثناء حكم الإدارة السابقة ” .

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن التعاون في هذا المجال استمر بشكل ما في الفترة الأخيرة ، لافتًا إلى وجود خبرة إيجابية لتعاون البلدين في سوريا ، خاصة فيما يتعلق بإقامة مناطق خفض التوتر ، على الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة السورية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع – يوم الأربعاء الماضي – قانونًا تبناه الكونجرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.