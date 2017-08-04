 لافروف يزور الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة آسيان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 4

    أغسطس

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لافروف يزور الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة آسيان

لافروف يزور الفلبين للمشاركة في اجتماعات رابطة آسيان
موسكو(صدى):

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الفلبين في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس للمشاركة في اجتماع وزاري بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا ” آسيان ” واجتماع لوزراء خارجية أعضاء منتدى شرق آسيا، وجلسة للمنتدى الاقليمى للاسيان حول الأمن.

وقالت الخارجية الروسية – في بيان نقلته وكالة أنباء ” تاس ” الروسية اليوم الجمعة- إن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف سيشارك في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس في الأحداث السنوية التي تنظمها آسيان والتى تضم اجتماعا وزاريا بين روسيا وآسيان واجتماع وزراء خارجية اعضاء منتدى شرق آسيا / ودورة المنتدى الإقليمى للآسيان حول الأمن.

وأضاف البيان أن ” الهدف الرئيسي هو مناقشة قضايا السياسة الخارجية الرئيسية وتعزيز موقف بلادنا في منطقة آسيا- المحيط الهادئ وتعزيز نهج روسيا تجاه اقامة هيكل أمنى إقليمي عادل والشراكة الأوروبية الآسيوية ” .

وتابع البيان أن ” المشاركين سيتبادلون وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحا بما فيها الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية وفي سوريا، بالاضافة إلى قضية الشرق الأوسط ” .


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