الجيش الجزائري يكشف مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

كشفت قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري، مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة بولاية (المدية) الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية -في بيان اليوم الجمعة- أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت قوات الجيش الوطني الشعبي بولاية المدية (الناحية العسكرية الأولى)، مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة 12 هاتفا نقالا مجهزا للتفجير ” .

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني محاولات تهريب أكثر من 22 ألفا و434 لترا من الوقود بكل من ولايات (سوق أهراس) و(تبسة) و(الطارف) و(خنشلة) بالناحية العسكرية الخامسة.