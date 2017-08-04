بالصور.. القصبي: همة ونشاط رواد الأعمال الشباب تقودنا لقصص النجاح - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

زار معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ مقر ” قطوف الريادة ” بجدة، وهي أول حاضنة لتسريع الأعمال بالمملكة، وتجول في المقر والتقى برواد ورائدات الأعمال.

واستمع ” القصبي ” خلال الزيارة لإيجاز عن ” قطوف الريادة ” ، والأعمال التي تقدمها، والجوائز العالمية التي حصلت عليها، والإنجازات التي حققها رواد الأعمال الذين تخرجوا منها.

وأشاد معالي الوزير بما رآه من عمل مميز يدل على ما يملكه الشباب والشابات من قدرات كبيرة وهمة عالية، وقال: ” سعدنا بما رأيناه اليوم في قطوف الريادة من قصص نجاح، هي نتيجة لهمة ونشاط أبنائنا وبناتنا من رواد الأعمال في المملكة ” ، مقدمًا شكره لمسيري “قطوف” على ما قدموه من عمل مميز، والتقط معالي وزير التجارة والاستثمار الصور التذكارية مع رواد ورائدات الأعمال.

تجدر الإشارة الى أن ” قطوف الريادة ” أطلقت لدعم الشركات الناشئة، وتعد من أوائل مسرعات الأعمال في المملكة وأكثرها نشاطًا.