إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق الساحل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت مساء اليوم الجمعة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل كبري عمق.

وأضاف ” أبو زيد ” : فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997؛ هرعت 3 فرق إسعاف، وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود 3 أشخاص مصابين وفي حالة خطرة، ونُقِلوا إلى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بإصابات متوسطة، ونُقِلا إلى مستشفى النور بمكة.

وأهاب ” أبو زيد ” بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ متمنيًا السلامة للجميع.