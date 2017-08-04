 داو جونز يفتح عند مستوى قياسي مرتفع - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 4

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. داو جونز يفتح عند مستوى قياسي مرتفع

داو جونز يفتح عند مستوى قياسي مرتفع

داو جونز يفتح عند مستوى قياسي مرتفع
واشنطن(صدى):

فتح المؤشر داو جونز عند مستوى قياسي مرتفع في بورصة وول ستريت، اليوم الجمعة، كما صعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في يوليو تموز وزيادة الأجور بما يشير إلى تحسن سوق العمل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.7 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 22088.8 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.33 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 2477.49 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.90 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 6351.24 نقطة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *