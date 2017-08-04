 إلغاء 80 رحلة جوية نتيجة إعصار يتجه جنوبي اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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إلغاء 80 رحلة جوية نتيجة إعصار يتجه جنوبي اليابان

إلغاء 80 رحلة جوية نتيجة إعصار يتجه جنوبي اليابان
طوكيو(صدى):

يتجه إعصار قوي، اليوم إلى جزر تقع جنوبي اليابان هو الخامس خلال الموسم .

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن يقترب إعصار ( نورو ) البطيء إلى جزيرة أمامي أوشيما والجزيرة الرئيسية في أوكيناوا خلال المساء .

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية إلغاء نحو 80 رحلة جوية وكل العبارات بالمنطقة .

وقالت الوكالة إنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 400 مليمتمر بمنطقة أمامي أوشيما بحلول مساء غد السبت وأن يضرب الإعصار جزيرة كيوشو جنوبي اليابان ، إضافة إلى غربي اليابان يوم الاثنين .


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