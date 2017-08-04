انطلاق سوق التمور في رياض الخبراء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدأت حركة البيع في سوق تمور محافظة رياض الخبراء بعرض عدد من أصناف التمور الفاخرة في مقره الدائم بجوار ميدان الزبيل ، الذي جهزته بلدية المحافظة بتوسعة إضافية مكتملة الخدمات ليصبح مدينة تسويق تجمع التمور بالترفيه والمتعة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء ناصر العيسى أن التوسعة اشتملت على زيادة رقعة المسطحات الخضراء لتصل أكثر من ٨٠٠٠ متر مربع وإضافة عدد من المحلات المخصصة للأسر المنتجة والحرفيين وإعادة تجهيز المزرعة القديمة وتهيئة مسرح جديد للفعاليات وبناء موقع جديد لسوق التمور وتكييفه للحفاظ على جودة التمور وكذلك تجهيز ضيافة شعبية للمتسوقين داخل السوق .

وبين العيسى ان السوق تميز بجودة وطريقة العرض للتمور الفاخرة في أماكن مخصصة ليتمكن المتسوقين من اختيار التمور بكل اطمئنان وتهيئة كافة الخدمات للمزارعين والمتسوقين .