بلدية الرفيعة تكثف الرقابة على المطاعم والبوفيهات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

رصدت بلدية الرفيعة التابعة لامانة المنطقة الشرقية مؤخراً عدد من المخالفات الصحية على المطاعم والبوفيهات ، وذلك ضمن أعمال الرقابة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة .

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز بن سرحان الشمري أن مراقبي بلدية الرفيعة واثناء الجولات الرقابية الاسبوعية المكثفة على المطاعم والبوفيهات الواقعة في أحياء مركز الرفيعة ، رصدت بعض المخالفات و تعديل بعض الاشتراطات الواجب توفرها في هذه المنشآت ، مشيراً الى أن الجولات شملت 13 محل ، وتحرير 5 مخالفات وإنذار محل على المطاعم والبوفيهات ، لافتاً أن الحملة لازالت مستمرة ، محذراً جميع المنشآت الغذائية بالالتزام بالاشتراطات الصحية البلدية ، مؤكداً بأن البلدية ستطبق أقصى العقوبات البلدية وفق لائحة الجزاءات البلدية ، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالالتفات لما يقدم لهم وذلك حفاظا على صحتهم وصحة عوائلهم.