حلا الترك تُعلن إنضمامها لـ MBC - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجهت النجمة البحرينية حلا الترك، ضربة قاضية لزوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة، عقب إعلان إنضمامها لشركة ” بلاتينوم ريكوردز ” التابعة لمجموعة MBC بعد انفصالها عن والدها المنتج محمد الترك.

جاء ذلك عقب أن أصبحت حلا تحت وصاية والدتها منى السابر بعد ان كسبت الحضانة على اولادها من طليقها بحكم قضائي.

وكانت قد اشتعلت حرب كلامية بين الترك وطليقته منذ إعلان حكم المحكمة، الى جانب دخول زوجة الترك الحالية على خط التوتر، بخاصة بعد انجابها ابنتها الأولى غزل، واعلانها ان صوتها جميل! في تصريح فسره المتابعون بأنها ستعد ابنتها لتكون مكان حلا لاسيما انها انشأت حساباً رسمياً لها على تطبيق ” إنستجرام ” .

