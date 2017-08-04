إمام وخطيب المسجد النبوي يحذر من فتن الحياة الصاخبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح بن محمد البدير، في خطبة الجمعة اليوم، من الفتن والشبهات، قائلا: إنكم اليوم في عصر فتن وشرور تتوالى، وفتن شبهات وشهوات يرقد بعضها بعضا قد ثار نقعها وآلم وقعها في حياة صاخبة، تأخذ كل من استشرف إليها إلى الوراء، وترجعه القهقرة في فكره وسلوكه ” .

وقال إمام المسجد النبوي: ” الدنيا كالماء الذي علِقَ بإصبع غامِسِها في البحر الزخّار، والآخرةُ هي سائرُ البحر الخِضَمّ الذي طغت أمواجُه، وعلا هياجه، فكيف يفرط في نعيم الآخرة مفرط لأجل دُنيا دنِيّة قد أفِدَ منها الترحُل وأرف عنها التزيُل؟، ولم يبقَ منها إلا حماةٌ شرٍّ، وصُبابَة كَدَر، وأهاوِيلُ عِبَر، وإرسال فِتن، وتتابع زعازِع وتفريط خلَف، وقِلّة أعوان في عيش مشّوبٍ بالنّغَص ممزوج بالغصص.

وأضاف: ” الدهر ذو عِبر يجري بها قدَر، مُلكّ يُنزع، وعافيةٌ تُرفع، وبلاء يقع، وإن كل مخلوق للفناء، وإنه لا يدومُ غيرُ ملكِ الباري سبحانه من ملكٍ قهّار مُنفردٌ بالعزِّ والبقاء، وما سواه فإلى انقضاء.. ما للعيون ناظرةُ ولا تُبصر، وما للقلوب قاسيةٌ ولا تُفكّر، وما للنفوسٌ ناسية ولا تذكُر؟! أغراها إنظارها وإهمالها، أم بشرها بالنجاة أعاملها؟!، أم لم يتحقق عندها من الدنيا زوالها أم شملت الغفلة فاستحكم على القلوب أقفالها؟! ” .

وأوضح: ” من فسح لنفسه المدة، ومدّ لها المُهلة، وأقصِر فالأمر ليس إليك، وعلمُ الموت بين يديك، أنسيت أننا بشر يلّقّنا قدر؟ ونحن في سفر نمضي إلى حُفر، والموت يشملّنا والحشرُ يجمعُنا فحتّام لا ترعوِي وتنتهي، حتام سمعُك لا يعِي لمُذكِّرٍ،وصميمُ قلبك لا يلينُ.. يا من تتقون السموم يا من تفرون من الهجير يا من تجزعون من القيظ وحمارّة الصيف يا من تحترزون من آفات الحر بالقطن، والكتان، والقمصان، وتتحصنون من شعاع الشمس بالغيران، والأكنان، والأشجار، والبيوت، والمظلة، والسفر إلى البلاد الباردة، وتصونوا من نار جهنم بترك المعاصي فهي أحرى أن تفروا من لهيبها وجمرها وسمومها تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا؟ ” .