بالصور.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الذهب بجمرك " الخفجي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال جمرك الخفجي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها (16.575) كيلو جرام؛ عُثر عليها مخبأةً في موضع أقدام الراكب الأمامي في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر الجمرك.

من جانبه قال مدير عام جمرك الخفجي، عيد العنزي: عند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبة عثر على تلك الكمية من الذهب مخبأة أسفل أقدام الراكب الأمامي دون أن يتم الإقرار عنها، مضيفاً إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أن القصد من تهريب الذهب ” المشغول ” هو التهرُّب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، إضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته ” الرابعة عشرة ” ، على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل برفقته معادن ثمينة بما فيها ” الذهب والمجوهرات ” أو عملة نقدية تزيد قيمتها على (60.000) ريال سعودي، يجب الإقرار عنها وتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى الجمرك، مضيفاً أن عدم الإقرار يُعرّض حاملها للمساءلة القانونية.