فنون الباحة تطلق مسابقة الأفلام القصيرة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بلجنة صناعة الأفلام مسابقة لإنتاج الأفلام القصيرة.

وأوضح علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن مسابقة الأفلام القصيرة تاتي ضمن أولويات الجمعية لدعم وصقل المواهب الشائع فيه هذا المجال.

وأشار البيضاني أن فعاليات ثقافة وفنون الباحة هذا العام تنوعت على كافة المستويات والأشكال الفنية لتنمية المواهب ووضعهم على الطريق الصحيح في هذا الجانب.

من جهته قال عيد الغامدي مشرف لجنة المسرح وصناعة الأفلام ان المسابقة ستكون متاحة للجميع بهدف الاهتمام بفن صناعة الأفلام القصيرة ودعمها وان اخر موعد لاستقبال المشاركات ٢٨/١١/١٤٣٨ عبر الايميل [email protected]

وأضاف الغامدي ان شروط المسابقة كالتالي:

١/ أن يكون الفيلم سعوديا.

٢/أن يكون تاريخ إنتاج الفيلم بعد ٢٠١٧م

٣/أن يتم تقديم الفيلم في موعد أقصاه ٢٨ / ١١

٤/ألا يكون الفيلم قد سبق عرضه على أية قناة تلفزيونية، أو عبر شبكات الإنترنت.

٥/ ألا يكون برنامجا تلفزيونيا أو حلقة منفصلة ضمن برنامج متسلسل.

٦/لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين.

٧/يحق للجهة المنظمة الاحتفاظ بالفيلم المقبول للمسابقة والقيام بعملية توزيعه للعرض أمام الجمهور بعد المهرجان وذلك بعد الاتفاق مع صاحب حقوق الفيلم.

٨/لا يحق لأي فيلم يتقدم للمشاركة الانسحاب إلا بموافقة اللجنة المنظمة.

٩/تقع حقوق الملكية الفكرية لأي فيلم أو أي جزء منه تحت مسؤولية المشارك.

١٠/أن لا يكون الفيلم قد شارك في إحدى دورات المهرجان السابقة.

١١/ان لا تتجاوز مدة الفيلم ١٠ دقايق.

١٢/ ان يكون رابط الفيلم عند ارساله شخصيا.