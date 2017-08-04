عائلة تبيع ابنتها بـ 500 الف ليرة سورية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في قضية أثارت أستياء الشعب اللبناني، أقدمت عائلة سورية على بيع ابنتها القاصر لشخص قام بدوره بفض بكارتها، ثم بيعها لأحد الاشخاص الذي هربها إلي لبنان لتنضم إلى شبكة الدعارة.

وتعود التفاصيل، باعت عائلة سورية ابنتها القاصر والتي تبلغ من العمر 17 عاماً بمبلغ 500 ألف ليرة سورية إلى شخص زجها في سوق الدعارة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أن عائلةً سورية قامت ببيع ابنتها القاصر إلى شخصٍ سوري مُلقب بـ ” أبو اسكندر ” لقاء مبلغ 500 ألف ليرة.

وبناءً على معلوماتٍ توافرت لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص أن ” أبو اسكندر “، بعد أن فض بكارتها في سوريا أدخلها إلى الأراضي اللبنانية بطريقةٍ غير شرعية.