شاب يعقد قرانه على طفلة الـ 5 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب على الزواج من طفلة لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات ، بمساعدة والدها في قرية رامان شار التابعة لمدينة دخان الباكستانية .

ومن جانبها داهمت الشرطة الباكستانية منزل العريس، لمحاولة إيقاف زواج الشاب حبيب الله شار، البالغ من العمر 22 عامًا، من طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وصلت الشرطة إلى مكان العرس بعد فوات الأوان، إذ إنهم كانوا قد عقدوا القران، فقامت بإلقاء القبض على العريس وعلى والد الطفلة العروس غول مير، كما قاموا باحتجاز العروس مع والدتها ومنعها من البقاء في بيت الزوجية.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أنه تقع العقوبة على العريس ووالديه وعلى أولياء أمور الطفلة بحسب القانون الباكستاني، ومن المتوقع سجن كل واحد منهم لمدة 3 سنوات.