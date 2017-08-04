" التجارة " تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين؛ ما ورد في فيديو متداول عن وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير.

وقال الحسين: ‏انتشر مقطع مغلوط لبسكويت فيه عبارة ” يحتوي على دهن الخنزير ومشتقاته ” ، وللتنبيه وردت كلمة ” لا ” في السطر الأعلى وبه تكتمل العبارة ” لا يحتوي ” .