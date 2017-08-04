" التجارة " تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير - صحيفة صدى الالكترونية

” التجارة ” تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير
نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين؛ ما ورد في فيديو متداول عن وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير.
وقال الحسين: انتشر مقطع مغلوط لبسكويت فيه عبارة ” يحتوي على دهن الخنزير ومشتقاته ” ، وللتنبيه وردت كلمة ” لا ” في السطر الأعلى وبه تكتمل العبارة ” لا يحتوي ” .
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 32 دقيقة
كاد نظري أن يتلف وأنا أحاول القراءة ، إن النص المكتوب على البسكوت بحاجة إلى ميكرسكوب لقراءته .
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9964 ] نشر منذ 24 دقيقة
بسكويت هالي 🤔
زمان تطلع عليه اشاعات
مع انه لذيذ والله 😋
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذا البسكويت ادمااااان
اسخنه بالمكرويف
واحط معاه ايسكريم 😋😋
حكااااااااايه💗💗💗
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8936 ] نشر منذ 14 دقيقة
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