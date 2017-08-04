 " التجارة " تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير - صحيفة صدى الالكترونية

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” التجارة ” تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير

” التجارة ” تنفي وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير
عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين؛ ما ورد في فيديو متداول عن وجود منتج بسكويت يحتوي على دهن الخنزير.

وقال الحسين: ‏انتشر مقطع مغلوط لبسكويت فيه عبارة ” يحتوي على دهن الخنزير ومشتقاته ” ، وللتنبيه وردت كلمة ” لا ” في السطر الأعلى وبه تكتمل العبارة ” لا يحتوي ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 32 دقيقة

كاد نظري أن يتلف وأنا أحاول القراءة ، إن النص المكتوب على البسكوت بحاجة إلى ميكرسكوب لقراءته .

[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 21 دقيقة

هذا البسكويت ادمااااان
اسخنه بالمكرويف
واحط معاه ايسكريم 😋😋
حكااااااااايه💗💗💗

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