بالصور.. نجوم أخفقوا فنيًا بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خلال الأشهر الماضية شهد الوسط الفني خلال الأشهر الماضية عدة زيجات مفاجئة، طرفيها أيضا من النجوم، وهو أمر على الأغلب كن يشير إلى أن أطراف تلك الزيجات سوف يتمتعون بالتوهج الفني بعد الاستقرار العائلي، ولكن المفاجأة هي أن العكس هو ما جرى.

عمرو يوسف وكندة علوش

فبعد التألق اللافت الذي حظى به النجم عمرو يوسف في رمضان 2016 بمسلسل ” جراند أوتيل ” ، اخفق نقديا وجماهيريا بمسلسله ” عشم إبليس ” برغم سخاء الإنتاج والدعاية، ولم يحقق العمل الذي عرض في رمضان 2017 الانتشار المتوقع، وهو العمل الذي اختاره وبدأ تصويره مباشرة بعد زفافه على كندة علوش مطلع هذا العام والتي بدورها لم تتعاقد على أي عمل فني بعد الزواج حتى الآن، وغابت للمرة الأولى منذ سبع سنوات عن سباق دراما رمضان.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

بالطبع الأمر لايخرج عن كونه مصادفة، ولكنها مصادفة جمعت عدد من المشاهير المتزوجين حديثا، حتى أن بعض المتابعين يعتقدون أن حالهم الفني كان أفضل حالا قبل الارتباط الرسمي وكانوا أكثر تركيزا في عملهم الفني، حيث ينطبق الأمر أيضا على الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، حيث لم يوفقا في أي مشروع فني منذ ارتباطهما رسميا في نوفمبر من عام 2016، وتوقف مسلسلهما ” نوح ” بسبب ضعف تسويقه، كما اخفق فيلمهما ” علشان خارجين ” ، بعد أن حققا سويا نجاحات كبرى على مدار السنوات الماضية.

ريم البارودي وأحمد سعد

الأمر يحدث كذلك مع ريم البارودي الذي برغم قصر عمر زواجها بأحمد سعد، إلا أنها توترت كثيرا طوال فترة ارتباطهما خصوصا في العام الأخير، والنتيجة أنها لم تحقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة برغم مشاركتها في أكث رمن عمل أحدثها شاش في قطن، ونفس الشيئ بالنسبة لأحمد سعد كذلك.

