صحيفة تكشف عن شرط يبعد مبابي عن ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن هناك شرط وحيد يبعد ريال مدريد عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ووفقا للصحيفة فأنه من الضروري رحيل الويلزي غاريث بيل عن صفوف الفريق في حال هناك رغبة من النادي في الفوز بخدمات اللاعب الفرنسي الشاب.

ريال مدريد قرر تبطيىء المفاوضات لضم مبابي في الأيام الماضية على الرغم من ثقة النادي بأن اللاعب في طريقه للنادي هذا الصيف.

حسب التوقعات فإن صفقة مبابي ستتم في الأيام الأخيرة من أغسطس على مقربة من إغلاق سوق الإنتقالات تمامًا كما يحدث مع أي جالاكتيكوس.

موناكو يشترط الحصول على 25 مليون يورو في حال فوز كيليان مبابي بجائزة الكرة الذهبية وهو سعر يرى ريال مدريد بأنه مُبالغ فيه.