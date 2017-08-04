القوات الباكستانية تحبط مخطط إرهابي ضخم - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أحبطت القوات العسكرية الباكستانية مخططاً وضعته منظمة إرهابية محظورة لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في ذكرى يوم استقلال باكستان الذي يصادف الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي .

وقالت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم إن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت عملية في إقليم بلوشستان وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حكومي بالإقليم في ذكرى يوم الاستقلال.

وأوضحت أن العملية تم تنفيذها بمنطقة ” ذهوب ” البلوشية في ضوء معلومات استخباراتية ، مشيرة إلى أن القوات شبه العسكرية عثرت على معقل سري لمنظمة إرهابية وصادرت منه كمية من الأسلحة تشمل بنادق رشاشة، وقنابل ومتفجرات.