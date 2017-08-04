ترامب يصف الاتفاق النووي مع إيران بـ " الغبي " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران بـ ” الغبي ” ، مؤكداً أن بلاده لم تحصل منه على أي شيء، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، وفقا لـ ” واشنطن بوست ” .

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنها حصلت على نص مكالمة هاتفية بين تيرنبول وترمب، يكرر فيها الأخير وصفه للاتفاق النووي مع طهران بـ ” الغبي ” ، قائلا إن اتفاقيات مثل النووي الإيراني ” تقتله ” .

وقال ترمب في المكالمة الهاتفية مخاطبا رئيس الوزراء الأسترالي: ” لن تحصل الولايات المتحدة على شيء من معاهدة ستارت (خفض الأسلحة الاستراتيجية) والاتفاق النووي ” .

وأضاف الرئيس الأمريكي: ” لا أدري كيف وجدوا هذه الشخصيات لإبرام مثل تلك الاتفاقيات الغبية.. مثل هذه الأفعال تقتلني ” .