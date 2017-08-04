الشيوخ الأمريكي يتحدى ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

منع مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تعيين أي شخص لمدة شهر.

وصوت أعضاء الشيوخ، على مشروع قرار يمنع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأي تعيينات جديدة حتى سبتمبر المقبل.

وطلب الأعضاء المائة الذين صوتوا على القرار، من الرئيس ترامب، التحلي بضبط النفس في هذه الفترة.

وجاء قرار مجلس الشيوخ مع بداية إجازته الصيفية التي تستغرق شهرًا، وتخوفًا من استغلال ترامب تك العطلة في إصدار قرارات تعيين جديدة.

ويتعين على ترامب عدم اتخاذ أي قرار أحادي الجانب، أو تعيين أي شخص دون الرجوع إلى أعضاء مجلس الشيوخ.