برنامج " فوز " عبر القناة السعودية الأولى‎ يواصل تألقه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

يستضيف برنامج ” فوز ” المذاع على القناة الأولى، والذي تقدمة الإعلامية فوز عوض، عددا من نجوم الفن في حلقة خاصة، وتدور الحلقة خلال حوار بين الضيفين لمدة ساعة على الهواء مساء الأربعاء في الساعة الحادية عشرة مساء، وأنتجته القناة الأولى.

وقالت الإعلامية فوز عوض في تصريح خاص لـ ” صدى ” ، أن البرنامج هو حلم ولد في ظروف صعبه ولكن جميله ولذيذه، مضيفة: أشكر كل من وقف معي من فنيين وزملاء في الإعداد والإخراج من أبرزهم مدير الإخراج طلال الشهري والمدير الفني سمير الشهري.. والمخرج عبدالمجيد العبدالسلام.. ونخبة الإعداد الذين كانو يقفون بجانبي حتى انطلقت أول حلقة.. كما أوجه شكري لزينب الشهري وامل الهوساوي ومحمد الخمعلي وعبدالعزيز السلطان وبندر البقمي واحمد العتيبي وشهد عبدالله.

ووجهت شكرها أيضا للرئيس المكلف لهيئه الإذاعة والتلفزيون سابقآ الدكتورعبدالملك الشلهوب على ما قدمه لها ولغيريها من الفتيات والشباب السعوديين سواء في الإذاعة أو التلفزيون من تشجيع ودعم معنوي لاحدود له.، وأيضا الإعلامية الكبيرة سلوى شاكر وابنها حسام الحماد والتي اخذت على عاتقها السفر للحضور في أول حلقة رغم الظروف التي كانت تمر بها من عمل وتعب.

