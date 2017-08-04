الصرامي لـ " الهلال " : الزلزال يستحق معاملة أفضل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي سعود الصرامي، رسالة لنادي الهلال بعد سوء معاملته لمهاجم الفريق ناصر الشمراني.

وكتب الصرامي على صفحته الرسمية على موقع تويتر: “ الزلزال يستحق معاملة أفضل.. سجل للهلال أكثر من 134 هدف.. فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا2014.. قاد الأزرق لتحقيق عدد من البطولات لا تعطلوا موهبته.؟! ” .

وأضاف: “ رغم الخسائر المالية الفادحة لشراء بطاقته الدولية.! إدارة الهلال سهلت مغادرة بونتيني لفريق ولفرهامتون بمبلغ زهيد؟ وعطلت إنتقال الزلزال ناصر.! ” .

وقرر رامون دياز مدرب الهلال استبعاد ناصر الشمراني من حساباته عقب عودته من رحلة اعارة قصيرة في الدوري الإماراتي دامت قرابة الستة أشهر.