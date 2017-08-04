" دكتور كبدة " .. مطعم على شكل غرفة عمليات " صور " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

افتتح مجموعة من الأطباء والمهندسين المصريين مشروع أطلقوا عليه اسم ” دكتور كبدة ” .

المطعم الموجود في مدينة دمنهور بدلتا مصر، لم يكتفِ باسمه المرتبط بالطب، بل صمم ديكورات المطبخ على هيئة غرفة عمليات، كما ارتدى العاملون به ملابس الأطباء، مثل البالطو والكمامة والقفازات وغطاء الرأس.

وتم افتتاح المطعم منذ عدة أيام، وشارك في تأسيسه 30 شابًّا من خريجي كليات الطب والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، لزيادة دخلهم ومكافحة البطالة.

أصحاب المطعم -وباختيارهم اسم ” دكتور كبدة ” – سعوا إلى طمأنة الزبائن على نظافة وجودة ساندويتشات الكبدة، والتزامهم بالمعايير الصحية والنظافة في منتجاتهم، التي قد لا تتوافر في بعض المطاعم أو عربات الأكل المنتشرة في الشوارع.

