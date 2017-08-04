قوات التحالف تحبط هجوما صاروخيا على المخا اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت منظومة الدفاع الجوي لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية وقوات صالح، على مدينة المخا اليمنية.

وسيطر الجيش اليمني على مركز مفرق المخا غرب مدينة تعز، بعد معارك قتل فيها 8 من ميليشيات الحوثي ودمرت آليات عسكرية، وتمكنت قوات الجيش من إحكام سيطرتها على آخر طرق إمداد الميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي غرب محافظة حَجَّة.

وتؤدي الانتصارات الأخيرة إلى كسر الحصار عن تعز، وتأمين مدينة المخا، وقطع الطريق بين تعز والحديدة.