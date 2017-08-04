السجن مدى الحياة لشاب وطليقته لاغتصابهما طالبة حتي الموت - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قضت محكمة ألمانية بسجن مغتصب وقاتل طالبة صينية مدى الحياة، كما قضت محكمة مدينة ديساو-روسلاو شرقي ألمانيا اليوم الجمعة بسجن شريكة حياة المتهم السابقة خمسة أعوام وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقضت المحكمة أيضا بأن يدفع المتهمان كلاهما 21 عاما تعويضا لأسرة الضحية يبلغ إجماليه 60 ألف يورو.

وتلقى المتهمان الحكم دون إبداء أي انفعال. ووصفت رئيسة القضاة أودا شميت الجريمة التي ارتكبها المتهمان بـ ” المفجعة ” ، موضحة أن الطالبة فارقت الحياة بسبب الخيالات الجنسية للمتهمين.

وتم استدراج الطالبة الصينية في 11 مايو عام 2016 إلى منزل خاو خلال ممارستها رياضة العدو في منطقة ديساو بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وهناك تعرضت لاغتصاب وحشي وتعذيب حتى الموت، بحسب وصف المحكمة.

ووجد المحققون في مسرح الجريمة آثارا عديدة للمتهمين والطالبة.

وعثر المحققون عقب بحث باهظ التكاليف على جثة الضحية التي كانت تغطيها الجروح أسفل إحدى الأشجار بالقرب من مسرح الجريمة في 13 مايو.

واستمرت محاكمة المتهمين لمدة زادت عن ثمانية أشهر.

والتزم المتهم المحكوم عليه بالمؤبد الصمت طوال المحاكمة، وكانت تسيطر عليه مشاعر اللامبالاة طوال جلسات المحاكمة التي زادت عن 30 جلسة.