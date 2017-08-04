بالصور.. شيفرولية ترافرس الجديدة تٌنافس " إس.يو.في " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تظهر شيفرولية ترافرس 2018 الجديدة كليا في الأسواق خلال الخريف لكن سعرها المرتفع يضعها في تحد كبير مع منافسين أقوياء في فئة سيارات إس.يو.في (SUV) متوسطة الحجم.

ويعكس السعر تحديثات ملفتة منها توسعة الحجم والمساحة المخصصة للركاب والشحن فضلا عن تزويدها بتقنيات تكنولوجية متميزة.

ترافرس Traverse الجديدة التي تتسع لثمانية ركاب هي الجيل الثاني من الموديل الذي طرحته جنرال موتورز في العام 2009 لإحلال طرازات أخرى أبرزها شيفروليه أبلاندر Uplander.

هل تكفي الانفرادات الثلاثة؟

– زادت شيفروليه طول السيارة إلى 204 بوصات ووسعت قاعدة العجلات إلى 120 بوصة وزودتها بتكنولوجياTeen Drive وأيضا نظام القيادة New Traction Mode Select.

– منحت التغييرات ترافرس ما وصفه البعض بالانفرادات الثلاثة وهي أنها أصبحت الأولى في فئتها في المساحة المخصصة للركاب، والأولى في مساحة المقعد الخلفي (الصف الثالث) والأولى في المساحة المخصصة للتخزين.

– التغيير ليس الأول في قطاع سيارات SUV متوسطة الحجم فقبل ترافرس دخلت مازدا اليابانية بالسيارة “سي.إكس9” وهو ما دفع الخبراء للقول إن من المبكر توقع النتيجة.

محرك بقوة 310 أحصنة

– محرك ترافرس السابق مزود بناقل أوتوماتيكي ذي ست سرعات وقوة 281 حصانا اعتمدت عليه شيفروليه في كل نسخ الجيل الأول منذ العام 2008.

– ترافرس الجديدة مزودة بمحرك V6 بقوة 310 أحصنة وسعة 3.6 لتر ومثبت بناقل حركة أوتوماتيكي ذي تسع سرعات طرحته جنرال موتورز العام الماضي في شيفروليه ماليبو بعد تطويره بالتعاون “فورد”.

– رغم ضخامة حجمها يمنح المحرك المركبة القدرة على الانطلاق من الصفر إلى 96 كيلومترا/ساعة في نحو سبع ثوان.

ترافرس هاي كنتري تتجاوز 50 ألف دولار

– تطرح جنرال موتورز ست فئات من ترافرس تبدأ الأساسية بنحو 31 ألف دولار ويصل سعر الفئة العليا الفارهة “ترافرس هاي كنتري” High Country إلى 53 ألفا تقريبا.

– الفئة الرياضية RS هي الوحيدة المزودة بمحرك تربو رباعي (2 لتر) قوة 255 حصانا تفخر جنرال موتورز بأنه أقوى عزما من المحرك V6.

– هاي كنتري تستمد بعض الأفكار من شقيقتها الشاحنة (سيلفرادو) وستنفرد بمقاعد جلدية وإطارات 20 بوصة لامعة ونظام دفع رباعي “معدل” وبجهاز لضم المقاعد الخلفية آليا.

تكنولوجيا آبل وجوجل في مركبة واحدة

– يتوقع أن تحصل ترافرس على درجة عالية في اختبارات الأمان إذ تتمتع بنظام إنذار من التصادم، ومكابح تعمل أوتوماتيكيا في الطوارئ، وجهاز مساعدة لالتزام الحارة المرورية ومصابيح D-Optic.

– ترافرس 2018 مزودة بتكنولجيا آبل (كار بلاي) وجوجل (آندرويد أوتو) وبنظامNew Traction Mode Select يتيح للسائق القيام بتعديلات فورية في نمط القيادة للتكيف مع ظروف الطريق المتغيرة.

– ترافرس الجديدة مزودة أيضا بنمط قيادة (تين درايف) Teen Drive يتيح للآباء ضبط السيارة على أوضاع معينة عندما يقودها الأبناء لتوفير أعلى درجة من الأمان، ويقدم معلومات عن أسلوب القيادة.

– من تحسينات شيفروليه أيضا ” منبه المقعد الخلفي ” وستطرحه الشركة في جميع الفئات ووظيفته تنبيه السائق إذا غفل عن شخص موجود بالمقعد الخلفي بعد توقف السيارة.

فورد إكسبلورر تتأهب للسباق

– أقوى المنافسين لترافرس الجديدة هي فورد إكسبلورر وتويوتا هايلاندر وتنافسها أيضا دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي وبويك إنكليف وجي.إم.سي أكاديا وهوندا بايلوت.

– بجانب السوق الأمريكي السيارة الجديدة متاحة في كندا والمكسيك وبعض الأسواق بأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

