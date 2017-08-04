أثرياء العالم ينفقون ملايين الدولارات على الكلاب المستنسخة - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

قال عالم الأحياء وانج جاي وون، إنه بالإمكان إقامة حديقة جوراسية ” خيال علمي ” حقيقية، بها ديناصورات مستنسخة من الحمض النووي الموجود في البقايا الأحفورية منذ 65 مليون سنة.

ولكن استنساخ ماموث، نوع من الثديات الفيلية، يمكن أن يتحقق، على حد قول وانج جاي وون، ويعمل وانج في مؤسسة سوام للتكنولوجيا الحيوية ومقرها سول، والتي تستنسخ الكلاب والحيوانات الأخرى.

وتعكف المؤسسة منذ 2012 بالتعاون مع جامعة في سيبيريا في روسيا على مشروع الماموث.

ومنذ تأسيسها في عام 2006، استنسخت الشركة حوالي 900 كلب،وليس هذا العدد بالقليل بالنظر إلى الثمن الضخم البالغ 100ألف دولار للكلب الواحد.

ووراء الأبواب الزجاجية لأقفاص أرضيتها مغطاة بالبلاط الأبيض في سوام، تمرح كلاب من سلالة البيجل، والبودل، ومن كل الأنواع من سلالات الكلاب الأخرى، في انتظار شحنها إلى أصحابها.

وكان أحد العملاء من منطقة الشرق الأوسط، قد طلب خمسة كلاب من سلالة سلوقي في وقت واحد مقابل نصف مليون دولار.