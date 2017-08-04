وسائل علاج الملل بين الزوجين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أن الروتين اليومي قد يعتبر من أسباب الفتور في الزواج وشعور كل طرف بأنه تزوج وخملت أحلامه في الحياة السعيدة وماتت للأبد، لهذا يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية للانطلاق، فليس عليكما أن تطبخان كل يوم، يمكنكما أن تطلبا أكلا من الخارج، أو يمكنكما أن تذهبا لتأكلا بالخارج.

يجب إقامة سهرات سعيدة كلما سنحت الفرصة سواء بالخارج أو في المنزل، وإقامة سهرات بالمنزل شيء مهم جداً حتى لا يصبح المنزل مرتبطًا في الذهن بصورة الحياة اليومية الجادة المملة الرتيبة وأن الخارج هو صورة الحياة السعيدة الصاخبة المنطلقة، بل يجب أن يكون للمنزل من هذه الصورة المرتبطة بالبهجة .

ويجب توفير كافة السبل لتحقيق هذه الغاية يجب الاهتمام بالمناسبات الصغيرة والحرص على تقديم الهدايا والتزين والاهتمام بالنظافة الشخصية وبالمظهر الشخصي هو سر نجاح أي زواج لأن فيه تقدير كل زوج للآخر، لأن عدم الاهتمام بهذه الأمور يشعر كل إنسان أن حرارة العاطفة قد انتفت وانتهت للأبد وتصيب بنفور كل طرف من الآخر وتسبب الفتور في الزواج تبادل كلمات الحب والتقدير وتقديم الدعم والمساندة والشعور بالآخر والتضحية والقدرة على الوفاء والعطاء بلا حساب، والابتعاد على الأنانية وأن يكون هناك رغبة حقيقية وحرص على أن يقوم كل طرف بإسعاد الآخر.