اتهام مغني " راب " بجريمة قتل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجهت تهمة القتل لمغني الراب كيد كريول عضو فرقة “ جراندماستر فلاش اند ذي فوريوس فايف ” أول أمس، وتم إيقافة، وفق لما أعلنت عنه شرطة نيويورك اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة عثرت بعد تلقي بلاغ هاتفي، على جثة رجل (55 عاماً) طعن عدة مرات عدة في الصدر في وسط مانهاتن.

وأفادت صحيفة “ نيويورك تايمز ” أن الضحية كان يقيم في مركز للمشردين على مسافة ليست ببعيدة عن المكان الذي عثر عليه مطعوناً.

وأوقفت الشرطة ناتانيال غلوفر وهو الاسم الاصلي لكيد كريول، ووجهت إلى مغني الراب البالغ 57 عاماً والمقيم في منطقة برونكس تهمة القتل، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان كيد كريول من بين 5 مغني راب رافقوا منسق الموسيقى “ غراندماستر فلاش ” في الفرقة النيويوركية التي تعتبر رائدة في موسيقى الراب.وتشكلت الفرقة في حي برونكس في السبعينات عندما كان الهيب الهوب في بداياته الأولى.

وصنفت مجلة “ رولينغ ستون ” أغنية الفرقة “ ذي مسج ” الصادرة العام 1982 في المرتبة الحادية والخمسين في تصنيفها لأفضل 500 اغنية في تاريخ الموسيقى.وهي أول أغنية ضاربة في تاريخ الراب تتناول من دون أي مواربة ظروف العيش القاسية للأحياء الفقيرة في نيويورك في مطلع الثمانينات، عندما كان الهيب هوب مجرد موسيقى احتفالية في السهرات.

ودخل أفراد الفرقة إلى متحف مشاهير الروك العام 2007 لمساهمتهم في تاريخ الموسيقى، وهي كانت أول فرقة راب تحصل على هذا الشرف.